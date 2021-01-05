«Голден Стэйт» разгромил «Сакраменто» "+31", Стефен Карри был близок к трипл-даблу
В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой игроки «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете уверенно разобрались с «Сакраменто Кингз», крупно выиграв со счётом 137:106.
Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внёс американский разыгрывающий Стефен Карри, на счету которого 30 очков, 9 подборов и 8 передач. В составе «Сакраменто» к дабл-даблу был близок лёгкий форвард Харрисон Барнс – 18 очков, 9 подборов и 1 передача.
Для «Сакраменто» это поражение стало 3-м кряду, а «Голден Стэйт» выиграл 4 из 5 последних встреч.
«Голден Стэйт» с 11 очками в 7 играх занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. «Сакраменто» (10) – 8-е.
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2021, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
137 : 106
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Убре - 18, Уиггинс - 16, Пэскелл - 14, Мюлдер - 12, Луни - 11, Уайзмен - 10, Пул - 8, Бэйзмор - 5, Грин - 5, Уонамэйкер - 5, Ли - 3, Крисс, Манньон, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон
Сакраменто Кингз: Барнс - 18, Фокс - 18, Хилд - 10, Джозеф - 8, Робинсон - 8, Уайтсайд - 8, Гай - 7, Мету - 7, Багли III - 5, Вудард - 4, Джеймс - 4, Холмс - 4, Рэмси - 3, Бьелица - 2, Джеффрис, Паркер, Халибёртон
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