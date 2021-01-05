«Голден Стэйт» разгромил «Сакраменто» "+31", Стефен Карри был близок к трипл-даблу

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой игроки «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете уверенно разобрались с «Сакраменто Кингз», крупно выиграв со счётом 137:106.

Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внёс американский разыгрывающий Стефен Карри, на счету которого 30 очков, 9 подборов и 8 передач. В составе «Сакраменто» к дабл-даблу был близок лёгкий форвард Харрисон Барнс – 18 очков, 9 подборов и 1 передача.

Для «Сакраменто» это поражение стало 3-м кряду, а «Голден Стэйт» выиграл 4 из 5 последних встреч.

«Голден Стэйт» с 11 очками в 7 играх занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. «Сакраменто» (10) – 8-е.