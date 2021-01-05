Лука Дончич переписал историю, превзойдя Леброна, а также Мэджика и Оскара вместе взятых

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (113:100) преодолел отметку в 1000 очков, 1000 подборов и 1000 результативных передач за карьеру. Для словенского баскетболиста это 139-й матч в лиге.



Дончич стал 4-м игроком лиги, которому быстрее всего удалось достичь данных показателей. Он превзошёл форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, которому для этого понадобилось 158 матчей. Выше в списке находятся Оскар Робертсон (98 матчей), Бен Симмонс (123) и Мэджик Джонсон (126).

Дончич в игре с «Хьюстоном» оформил трипл-дабл — 33 очка, 16 подборов и 11 передач. Лука оформил 4-й трипл-дабл 30-15-10 в возрасте менее 22 лет. В истории НБА в таком возрасте данную статистику покоряли только Оскар Робертсон и Мэджик Джонсон (по одному разу). Лука оформил 26-й трипл-дабл за карьеру в возрасте менее 22 лет. У двух его ближайших преследователей Мэджика Джонсона (13) и Бена Симмонса (12) в сумме меньше трипл-даблов.

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