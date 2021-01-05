Джеймсон Тейтум стал рекордсменом в истории франшизы «Селтикс»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 40 очков, 6 подборов и 6 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (126:114).



Тейтум стал первым игроком в истории франшизы «Селтикс», который набирал 40+ очков в трех матчах до исполнения 23 лет. Джейсон и его одноклубника атакующий защитник Джейлен Браун в сумме набрали 425 очков (53,1 очка в среднем за игру) в этом сезоне, заняв второе место среди дуэтов «Селтикс» в первых 8 играх сезона, уступая только легендарным Ларри Берду и Кевину Макхейлу в сезоне 1986/87 (426 очков, 53,3 очка).

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«Бостон» с результатом 5-3 занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.