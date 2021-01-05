«Бруклин» на неделю потерял Кевина Дюранта
Как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски со ссылкой на источники ESPN, форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант пропустит одну неделю из-за протокола НБА по профилактике COVID-19.
Дюрант помещён на карантин после контакта с человеком, который сдал положительный тест на коронавирус. Кевин не сыграет в четырёх следующих играх «Бруклина» — с «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс», «Мемфис Гриззлиз» и «Оклахома-Сити Тандер».
Форвард в мае уже перенёс коронавирус, с тех пор его тесты давали отрицательный результат, а анализы показывают наличие антител в крови. Однако он всё равно будет вынужден соблюдать протокол НБА.
В нынешнем сезоне Дюрант набирал 28,2 очка, совершал 7,0 подбора и отдавал 4,8 передачи в среднем за матч.
Рекомендуем вам
- 5 января 2021
-
09:46
-
09:16
-
09:10
-
09:07
-
09:05
-
09:03
-
08:59
-
08:31
-
06:53
-
01:26
- 4 января 2021
-
23:56
-
23:55
-
22:53
-
22:50
-
21:00
-
18:59
-
18:27
-
17:55
-
17:53
-
16:54
-
16:44
-
14:40
-
12:44
-
12:43
-
11:15
-
10:35
-
10:22
-
09:55
-
09:15
-
08:09
-
07:20
-
05:20
-
00:48
- 3 января 2021
-
23:46
-
22:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам