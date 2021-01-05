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«Бруклин» на неделю потерял Кевина Дюранта

«Бруклин» на неделю потерял Кевина Дюранта
Баскетбол / НБА 0

Как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски со ссылкой на источники ESPN, форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант пропустит одну неделю из-за протокола НБА по профилактике COVID-19.

Дюрант помещён на карантин после контакта с человеком, который сдал положительный тест на коронавирус. Кевин не сыграет в четырёх следующих играх «Бруклина» — с «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс», «Мемфис Гриззлиз» и «Оклахома-Сити Тандер».

Форвард в мае уже перенёс коронавирус, с тех пор его тесты давали отрицательный результат, а анализы показывают наличие антител в крови. Однако он всё равно будет вынужден соблюдать протокол НБА.

В нынешнем сезоне Дюрант набирал 28,2 очка, совершал 7,0 подбора и отдавал 4,8 передачи в среднем за матч.

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