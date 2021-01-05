Агент рассказал о ситуации игрока, брошенного «Барселоной» на выезде

Агент Мишко Разнатович, представляющий интересы разыгрывающего Томаса Эртеля, прокомментировал действия «Барселоны», которая не пустила игрока в клубный самолёт.
«Это была довольно безумная ситуация. На данный момент мы ведём переговоры о будущем. «Барселоне» он не нужен в команде, но, с другой стороны, руководство не даёт ему полной свободы относительно выбора клуба, куда Томас хочет перейти. Я не хочу говорить более подробно об этом сейчас, так как обсуждения продолжаются. Надеюсь, скоро смогу публично выступить с заявлением и объяснением всего, что произошло.
Я могу сказать вам всего одну фразу: «Игрок прав на сто процентов». Он не сделал ничего плохого. Я тоже. Мы всё время следовали указаниям «Барселоны», и меня очень удивило произошедшее. Пока я не могу сказать большего», — приводит слова Разнатовича Eurohoops.
- 5 января 2021
-
09:46
-
09:16
-
09:10
-
09:07
-
09:05
-
09:03
-
08:59
-
08:31
-
06:53
-
01:26
- 4 января 2021
-
23:56
-
23:55
-
22:53
-
22:50
-
21:00
-
18:59
-
18:27
-
17:55
-
17:53
-
16:54
-
16:44
-
14:40
-
12:44
-
12:43
-
11:15
-
10:35
-
10:22
-
09:55
-
09:15
-
08:09
-
07:20
-
05:20
-
00:48
- 3 января 2021
-
23:46
-
22:54