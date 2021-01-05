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Агент рассказал о ситуации игрока, брошенного «Барселоной» на выезде

Агент рассказал о ситуации игрока, брошенного «Барселоной» на выезде
Баскетбол / Евролига 0
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Агент Мишко Разнатович, представляющий интересы разыгрывающего Томаса Эртеля, прокомментировал действия «Барселоны», которая не пустила игрока в клубный самолёт.

«Это была довольно безумная ситуация. На данный момент мы ведём переговоры о будущем. «Барселоне» он не нужен в команде, но, с другой стороны, руководство не даёт ему полной свободы относительно выбора клуба, куда Томас хочет перейти. Я не хочу говорить более подробно об этом сейчас, так как обсуждения продолжаются. Надеюсь, скоро смогу публично выступить с заявлением и объяснением всего, что произошло.

Я могу сказать вам всего одну фразу: «Игрок прав на сто процентов». Он не сделал ничего плохого. Я тоже. Мы всё время следовали указаниям «Барселоны», и меня очень удивило произошедшее. Пока я не могу сказать большего», — приводит слова Разнатовича Eurohoops.

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