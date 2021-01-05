Леброн Джеймс сделал особенный подарок для Кевина Лава
Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал на Новый год шикарный подарок Кевину Лаву, с которым вместе выступал в «Кливленд Кавальерс».
Леброн подарил бывшему одноклубнику эксклюзивную бутылку текилы Lobos, на которой написано имя Лава.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на странице Clutch Points в «Твиттере».
Кевин Лав — единственный оставшийся в «Кавальерс» игрок, который выиграл титул чемпиона НБА в 2016 году в команде во главе с Леброном Джеймсом.
В конце декабря стало известно, что Лав пропустит как минимум 3-4 недели из-за растяжения мышц голени правой ноги. Он был игроком стартового состава. В клубе заявили, что уведомят об изменении статуса Кевина по мере необходимости.
Рекомендуем вам
- 5 января 2021
-
11:24
-
11:14
-
10:45
-
09:46
-
09:16
-
09:10
-
09:07
-
09:05
-
09:03
-
08:59
-
08:31
-
06:53
-
01:26
- 4 января 2021
-
23:56
-
23:55
-
22:53
-
22:50
-
21:00
-
18:59
-
18:27
-
17:55
-
17:53
-
16:54
-
16:44
-
14:40
-
12:44
-
12:43
-
11:15
-
10:35
-
10:22
-
09:55
-
09:15
-
08:09
-
07:20
-
05:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам