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Леброн Джеймс сделал особенный подарок для Кевина Лава

Леброн Джеймс сделал особенный подарок для Кевина Лава
Баскетбол / НБА 0

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал на Новый год шикарный подарок Кевину Лаву, с которым вместе выступал в «Кливленд Кавальерс».

Леброн подарил бывшему одноклубнику эксклюзивную бутылку текилы Lobos, на которой написано имя Лава.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на странице Clutch Points в «Твиттере».

Кевин Лав — единственный оставшийся в «Кавальерс» игрок, который выиграл титул чемпиона НБА в 2016 году в команде во главе с Леброном Джеймсом.

В конце декабря стало известно, что Лав пропустит как минимум 3-4 недели из-за растяжения мышц голени правой ноги. Он был игроком стартового состава. В клубе заявили, что уведомят об изменении статуса Кевина по мере необходимости.

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