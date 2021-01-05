Звезда NFL: Джеймс Харден в «Голден Стэйт» — это будет смертельно

Игрок NFL Оделл Бекхэм — младший поделился мнением о возможном объединении суперзвезды «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена со Стефеном Карри в «Голден Стэйт Уорриорз».



«Джеймс Харден в «Голден Стэйт» — это будет смертельно», — написал Оделл Бекхэм — младший на своей странице в «Твиттере».



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен.



В своём последнем матче «Рокетс» на домашнем паркете уступили «Даллас Маверикс» со счётом 100:113. Лучшую результативность в составе «Хьюстона» продемонстрировал именно Харден, на счету которого 21 очко, 3 подбора и 10 передач.