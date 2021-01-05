Игрок «Кингз» отреагировал на требование своего отца обменять его из команды

Форвард «Сакраменто Кингз» Марвин Бэгли III во время общения с прессой ясно дал понять, что не желает обсуждать твит своего отца, который попросил клуб обменять сына в другую команду.
«Прежде чем мы начнём, я хотел бы сказать, что если нет вопросов по поводу предстоящей игры или того, что мы собираемся делать на площадке, то, пожалуйста, не спрашивайте о чём либо ещё. Я не хочу давать дополнительную информацию ни о чём другом. Если у вас нет вопросов по поводу команды или предстоящей игры, тогда отстаньте», — приводит слова баскетболиста Hoops Rumors.
Ранее Бэгли II во время матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» написал на своей странице в «Твиттере» следующий текст: «Сакраменто», пожалуйста, обменяйте Марвина Бэгли III как можно скорее». В последствии запись была удалена.
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