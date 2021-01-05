Айзея Томас объяснил, чем Лука Дончич примечателен на фоне Мэджика и Симмонса
Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас рассказал, чем разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич отличается от Мэджика Джонсона и Бена Симмонса.
«Разница между Мэджиком, Лукой и Беном в том, что Дончич набирает 25-26 очков за вечер. Он несёт угрозу при бросках из-за дуги. Мэджик влиял на статистику по-разному, но никто не сравнится с Лукой, когда речь идёт о наборе очков. То, что он делает, выходит за рамки привычной статистики, это уникально для нашей лиги — видеть такого игрока.
Лука и Джеймс Харден уникальны. Эти ребята так талантливы и так хороши, что могут потерять форму и всё равно набирать очки. При этом в свои оптимальные дни они одни из лучших, кто когда-либо играл в баскетбол», — приводит слова Томаса Essentially Sports.
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