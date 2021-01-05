Кайри Ирвинг высказался о кризисе в «Бруклине»
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг заявил, что его не беспокоит кризис, в который угодила команда на старте сезона. По словам игрока, до плей-офф ещё далеко и есть время, чтобы исправить все ошибки.
«Всё не встанет на свои места в одночасье. Я этого точно не жду и не собираюсь беспокоиться после шести или семи игр. Цель регулярного сезона — продолжить совершенствоваться и подготовиться к 16 победам в плей-офф», — приводит слова Ирвинга Parlons Basket.
«Бруклин» на старте сезона одержал три победы и потерпел четыре поражения в матчах с «Шарлотт Хорнетс», «Мемфис Гриззлиз», «Атланта Хоукс» и «Вашингтон Уизардс». 6 января команда на домашней арене сыграет с «Ютой Джаз». Матч начнётся в 03:30 мск.
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