Пол Джордж травмировал голеностоп

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж не смог помочь своей команде в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» из-за повреждения голеностопа на правой ноге. Об этом сообщает ESPN.

Травму баскетболист получил в победной игре с «Финикс Санз» (112:107), когда за 38 минут набрал 39 очков. Сроки восстановления пока не уточняются.



«Клипперс» без Джорджа дома проиграл «Спёрс» со счётом 113:116. Самыми результативными в составе команды из Лос-Анджелеса стали Кавай Леонард (30 очков и 10 передач), Николя Батюм (21 очко и 9 подборов) и Патрик Беверли (20 очков, 8 передач и 8 подборов). У «Сан-Антонио» — Патрик Миллз (27 очков), Деджанте Мюррей (21 очко) и Руди Гэй (16 очков и 7 подборов).



Джордж в нынешнем сезоне набирает 25,1 очка, 5,7 подбора и 5,1 передачи в среднем за встречу.