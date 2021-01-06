Назван срок, на который выбыл из строя Рэджон Рондо

Согласно решению медицинского штаба «Атланты Хоукс», разыгрывающий команды Рэджон Рондо пропустит минимум три ближайших матча регулярного чемпионата НБА из-за болей в правом колене. Об этом сообщает ESPN.

34-летний Рондо из-за проблем с коленом пропустил три последние встречи «Хоукс». Он получил разрешение медштаба сыграть матч с «Нью-Йорк Никс», но в итоге остался в резерве. Было решено, что Рэджон пройдёт реабилитацию, а затем состояние его колена вновь оценят перед трёхматчевым выездом «Атланты», который начнётся 13 января в Финиксе.

Рондо сыграл важную роль в завоевании «Лос -Анджелес Лейкерс» титула чемпиона НБА, но в межсезонье покинул клуб и подписал двухлетний контракт на $ 15 млн с «Атлантой».