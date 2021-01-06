«Кливленд» остался без 5 важных игроков ротации

Защитник «Кливленд Кавальерс» Данте Экзам пропустит 1-2 месяца из-за травмы правой голени, сообщает Hoops Rumors



Экзам получил травму в первой четверти последнего матча регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик». Повреждение произошло в бесконтактном эпизоде. Игрок начал корчиться от боли на паркете, после чего покинул площадку.



«Кливленд» потерял уже пятого важного игрока ротации за последнее время. Новичок Айзек Окоро вывихнул ногу, а затем был внесён в протокол по COVID-19. Кевин Портер — младший не играет по личным причинам. Кевин Лав, как ожидается, пропустит большую часть этого месяца из-за травмы ноги. Мэттью Деллаведова не может выходить на площадку из-за сотрясения мозга, полученного в предсезонке.