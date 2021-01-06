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Экс-одноклубник Джордана: Леброн прав, когда говорит, что заслуживает чёртового уважения

Экс-одноклубник Джордана: Леброн прав, когда говорит, что заслуживает чёртового уважения
Баскетбол / НБА 0
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Четырёхкратный чемпион НБА Джон Салли, выступавший в «Чикаго Буллз» вместе с Майклом Джорданом, прокомментировал тот факт, что звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не получил приз MVP в прошлом сезоне.

«Я фанат Леброна до мозга костей. Думаю, НБА прошлась по нему, как поезд. Джеймс должен был стать MVP прошлого года. Да, Яннис Адетокунбо невероятен, и я понимаю, что они говорят именно о самом ценном игроке НБА. Это важная деталь, которую люди должны уяснить.

Для НБА Яннис важнее, чем Леброн, ведь они чувствуют, что уже покорили эту вершину. Именно поэтому Джеймс встал и сказал, что хочет чёртового уважения. Он прав и заслужил его. Думаю, именно Леброна следовало признать MVP лиги. Но для НБА было важно, чтобы именно Яннис стал её следующим лицом. Международным лицом», — приводит слова Салли Essentially Sports.

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