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Новый игрок «Реала» заплатил свои личные деньги, чтобы перейти в клуб

Новый игрок «Реала» заплатил свои личные деньги, чтобы перейти в клуб
Баскетбол / Евролига 0
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Как утверждает инсайдер Чема Де Лукас, центровому Алексу Тайусу пришлось заплатить деньги из собственного кармана, чтобы турецкий «Галатасарай» отпустил его в мадридский «Реал».

«Переход Тайуса из «Галатасарая» оценивается примерно в 125 тысяч долларов, которые будут выплачены игроком, а не его новым клубом», — написал Де Лукас на своей странице в «Твиттере».

Тайус в трёх матчах Лиги чемпионов ФИБА нынешнего сезона набирал в среднем 8,3 очка, собирал 4 подбора и выполнял 1,7 передачи. В последний раз Тайус играл в Евролиге в сезоне-2018/2019 в составе «Маккаби».

В мадридском клубе Тайус призван заменить тяжёлого форварда Энтони Рэндольфа, который из-за травмы ахилла выбыл из строя до конца сезона. Рэндольф травмировался в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (86:82 ОТ) 18 декабря. Баскетболист перенёс операцию и начал процесс восстановления. В 13 матчах Евролиги Рэндольф набирал в среднем 9,3 очка и собирал 3,6 подбора.

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