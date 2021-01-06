Генменеджеры назвалы трёх игроков Евролиги, которых больше всего хотели бы подписать

Пресс-служба Евролиги на своём официальном сайте опубликовала итоги традиционного опроса генменеджеров команд-участниц. Один из вопросов, который им был задан, звучал так: «Какого игрока вы хотели бы подписать?»
Функционеры отдали предпочтения трём баскетболистам, все они получили по 16,7% голосов. Генменеджеры заявили, что хотели бы заполучить в свои команды Николу Миротича (форвард, «Барселона»), Шейна Ларкина (разыгрывающий, «Анадолу Эфес») и Уолтера Тавареша (центровой, «Реал»).
Напомним, после 17 туров регулярного чемпионата таблицу Евролиги возглавляет московский ЦСКА. «Армейцы» одержали 14 побед. На 2 меньше у «Реала», мадридцы – вторые. Третью строчку занимает «Барселона». Подмосковные «Химки» выиграли всего 2 своих матча, и идут последними.
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