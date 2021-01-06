Шакил О'Нил включил себя в пятёрку лучших центровых в истории НБА

Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил предложил своим подписчикам в «Инстаграме» принять участие в опросе.
«Знаю, что это не я. Так кто же лучший центровой всех времён? Я бы хотел знать», – написал О'Нил под фото, на котором изображены кандидаты.
Шакил добавил в коллаж четверых игроков, это Уилт Чемберлен, Хаким Оладжьювон, Билл Расселл и Карим Абдул-Джаббар, пятым О'Нил указал самого себя.
Фото доступно на странице Шакила О'Нила в "Инстаграме".
Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.
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