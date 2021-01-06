«Барселона» подписала контракт с экс-игроком ЦСКА

Разыгрывающий Лео Вестерманн стал игроком «Барселоны», сообщил испанский клуб на официальном сайте.



Вестерманн прибыл в расположение «Барселоны», где 6 января должен провести первую тренировку с командой. Ранее сообщалось, что Вестерманн заменит в «Барселоне» Томаса Эртеля. Переход экс-игрока «Фенербахче» затянулся из-за того, что клуб не может договориться с Эртелем о расторжении контракта. «Барселона» должна была вернуться с недавнего матча Евролиги в Стамбуле без Эртеля, но с Вестерманном. Ситуация изменилась, когда стало известно, что Томас ведёт переговоры с „Реалом“ без ведома „Барселоны“ и не собирается переходить в „Фенербахче“.

28-летний Вестерманн ранее выступал за АСВЕЛ, «Партизан», «Лимож», ЦСКА и «Жальгирис», когда там работал нынешний главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс.