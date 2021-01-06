УНИКС вырвал победу у «Зелёна-Гуры» за семь секунд до сирены

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Зелёна-Гуру». Гости сразу завладели инициативой и после первой четверти вели в счёте с преимуществом в 6 очков — 24:18. К большому перерыва отставание команды Прифтиса не изменилось — 39:33 в пользу польского клуба. В третьей десятиминутке полякам удалось увеличить преимущество до 9 очков.
Тем не менее УНИКС не остановился. В заключительном отрезке команда из Татарстана сумела не только подобраться к сопернику, но и вырвать победу в концовке — результативный бросок Джамара Смита за семь секунд до сирены принёс УНИКСу победу со счётом 65:64.
Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 22 очка. В составе гостей по 13 очков набрали Габриэль Лундберг, Роландс Фрейманис и Джеффри Гроселл.
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