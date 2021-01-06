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УНИКС вырвал победу у «Зелёна-Гуры» за семь секунд до сирены

УНИКС вырвал победу у «Зелёна-Гуры» за семь секунд до сирены
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Зелёна-Гуру». Гости сразу завладели инициативой и после первой четверти вели в счёте с преимуществом в 6 очков — 24:18. К большому перерыва отставание команды Прифтиса не изменилось — 39:33 в пользу польского клуба. В третьей десятиминутке полякам удалось увеличить преимущество до 9 очков.

Тем не менее УНИКС не остановился. В заключительном отрезке команда из Татарстана сумела не только подобраться к сопернику, но и вырвать победу в концовке — результативный бросок Джамара Смита за семь секунд до сирены принёс УНИКСу победу со счётом 65:64.

Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 22 очка. В составе гостей по 13 очков набрали Габриэль Лундберг, Роландс Фрейманис и Джеффри Гроселл.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
06 января 2021, среда. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
65 : 64
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
УНИКС: Смит - 22, Уайт - 15, Уолтерс - 8, Антипов - 5, Жбанов - 4, Морган - 4, Теодор - 4, Колесников - 3, Браун, Клименко, Сергеев, Узинский
Зелёна-Гура: Гросселл - 13, Лундберг - 13, Фрейманис - 13, Берзиньш - 8, Рейнольдс - 5, Ричард - 5, Понитка - 4, Кошарек - 3, Порада, Пут
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