Дэмьен Лиллард хочет видеть в своей команде представителя династии «Голден Стэйт»

Инсайдер The Athletic Сэм Эмик сообщил, что баскетболист «Портленд Трейл Блейзерс» Дэмьен Лиллард хочет видеть форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина в составе команды из Портленда.
«Если рассматривать варианты обмена Грина в случае если «Голден Стэйт» решится на серьёзные изменения, то один из них следующий: переход Грина в «Портленд». Лиллард и его окружение в последние пару лет агитировали за это», — цитирует Эмика Bleacher Report.
Грин пропускает начало сезона из-за травмы стопы. «Голден Стэйт» в первых четырёх матчах потерпел два поражения, уступив «Бруклин Нетс» (99:125) и «Милуоки Бакс» (99:138), а затем добыл две победы, одолев «Чикаго Буллз» (129:128) и «Детройт Пистонс» (116:106).
Ранее в СМИ появлялась информация, что «Голден Стэйт Уорриорз» может решиться на обмен звёздного форварда Дрэймонда Грина, если клуб снова окажется в конце таблицы.
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