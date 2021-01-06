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Монтрез Харрелл объяснил, почему в «Лейкерс» лучше, чем в «Клипперс»

Монтрез Харрелл объяснил, почему в «Лейкерс» лучше, чем в «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

Баскетболист «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрез Харрелл рассказал о разнице в игре в составе «Клипперс» и другой команды из Лос-Анджелеса — «Лейкерс». Харрелл перешел в «Лейкерс» из «Клипперс» в качестве свободного агента.

«В «Лос-Анджелес Лейкерс» у меня есть возможность просто играть в свою игру и не слышать, как мне говорят, что я всегда должен делать то, это или что-то другое. В такой системе я играл довольно долго. Это должны быть трёхочковые, лэй-апы или штрафные.

Но в «Лейкерс» не так. Они играют, учитывая склонности всех игроков в составе. Никто не говорит, как нужно делать, что именно ты должен делать. Здесь мы просто играем в баскетбол. Игра идёт сама собой, естественным образом», — приводит слова Монтреза Харрелла Fadeaway World.

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