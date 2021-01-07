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Никола Милутинов отреагировал на награду MVP декабря и исторический рекорд Евролиги

Никола Милутинов отреагировал на награду MVP декабря и исторический рекорд Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Центровой московского ЦСКА Никола Милутинов отреагировал на звание MVP декабря в Евролиге и рекорд Евролиги по количеству подборов в нападении.

«Я рад награде MVP месяца, но бы не получил ее без моих товарищей по команде и тренеров, которые мне очень помогли. Я был просто частью командной работы. Нам нужно продолжать работать усерднее, чтобы играть лучше.

Я перенес коронавирус, и это был тяжелый период для меня. Я вернулся слабым, и, к счастью, команда не давила на меня. Сейчас я в хорошем состоянии.

Это просто случилось, я тогда даже не думал об этом. Я был рад узнать, что побил рекорд. Теперь моя цель — побить рекорд Антониса Фотсиса с 24 подборами. Это будет сложно, но у меня всё получится», — приводит слова Милутинова Gazzetta.gr.

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