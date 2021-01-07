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«Майами» и «Бостон» выступили с совместным заявлением из-за беспорядков в Капитолии

«Майами» и «Бостон» выступили с совместным заявлением из-за беспорядков в Капитолии
Баскетбол / НБА 0
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Клубы НБА «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» в преддверии очной встречи опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они выйдут на паркет «с тяжёлым сердцем», но будут делать это, «чтобы попытаться принести радость в жизни людей» после недавних беспорядков в Капитолии в Вашингтоне (США).

«2021 год-это новый год, но некоторые вещи не изменились. Мы играем в сегодняшнюю игру с тяжелым сердцем после вчерашнего решения в Кеноше и знаем, что к протестующим в столице нашей страны политические лидеры относятся по-разному в зависимости от того, на чьей стороне они находятся. Резкая разница между тем, как относились к протестующим прошлой весной и летом, и поощрением сегодняшних протестующих, которые действовали незаконно, просто показывает, сколько ещё работы нам предстоит сделать.

Мы решили выйти на игру, чтобы попытаться внести радость в жизнь людей. Но мы не должны забывать о несправедливости в нашем обществе, и мы будем продолжать использовать наши голоса и нашу платформу, чтобы освещать эти проблемы и делать все возможное, чтобы работать во имя более равной и справедливой Америки», — гласит заявление «Майами» и «Бостона», опубликованное инсайдером Шэмсом Чаранией в «Твиттере».

Инсайдер Эдриан Войнаровски из ESPN в «Твиттере» рассказал, что предварительно игроки в раздевалке вместе обсудили судьбу встречи, прежде чем обе команды в конечном итоге вернулись на площадку для разминки. Отмечается, что члены обеих команд преклонили колени во время исполнения государственного гимна США.

Вчера, 6 января, в Капитолии и зале сената в Вашингтоне (США) произошли беспорядки при утверждении итогов выбора главы государства. В результате столкновений есть пострадавшие, одна женщина скончалась.

НБА - регулярный чемпионат
07 января 2021, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
2-я четверть
30 : 43
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Адебайо - 7, Батлер - 6, Горан Драгич - 5, Игуодала - 3, Олиник - 3, Робинсон - 3, Ачиува - 2, Хироу - 1, Брэдли, Винсент, Леонард, Нанн, Окпала, Сильва, Страс, Харклесс, Хаслем
Бостон Селтикс: Тейтум - 10, Браун - 9, Тайс - 7, Оджелей - 5, Смарт - 5, Притчард - 4, Уильямс - 2, Томпсон - 1, Грин, Лэнгфорд, Несмит, Тиг, Уильямс, Уокер, Уотерс, Фалль, Эдвардс
Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Хьюстон», «Торонто» уступил «Бостону»
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