25 очков Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Детройт»

В регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» дома обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 130:115.

Лучшими в составе хозяев были Яннис Адетокунбо (25 очков и 8 подборов), Крис Миддлтон (23 очка и 7 передач) и Брук Лопес (17 очков). В составе «Детройта» самыми заметными на площадке были Джерами Грант (31 очко и 9 подборов), Саддик Бей (20 очков и 11 подборов) и Уэйн Эллингтон (12 очков).

Также в рамках игрового дня были сыграны ещё семь матчей: «Индиана Пэйсерс» – «Хьюстон Рокетс» (114:107), «Филадельфия Сиксерс» – «Вашингтон Уизардс» (141:136), «Орландо Мэджик» – «Кливленд Кавальерс» (105:94), «Бостон Селтикс» – «Майами Хит» (107:105), «Шарлотт Хорнетс» – «Атланта Хоукс» (102:94), «Нью-Йорк Никс» – «Юта Джаз» (112:100), «Оклахома-Сити Тандер» – «Нью-Орлеан Пеликанс» (111:110).

Кроме того, свои матчи проводят «Финикс Санз» – «Торонто Рэпторс», «Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сакраменто Кингз» – «Чикаго Буллз».