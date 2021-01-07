«Клипперс» обыграли «Уорриорз», Леонард набрал 21 очко

«Лос-Анджелес Клипперс» в выездном матче обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 108:101.
Лучшими в составе победителей были Кавай Леонард (21 очко), Пол Джордж (21 очко и 12 подборов) и Николя Батюм (13 очков). У «Голден Стэйт» самыми результативными на площадке были Эндрю Уиггинс (19 очков), Эрик Пэскелл (19 очков) и Стефен Карри (13 очков).
Ранее «Финикс Санз» победил «Торонто Рэпторс» – 123:115, а «Сакраменто Кингз» выиграл у «Чикаго Буллз» – 128:124.
Также в рамках игрового дня были сыграны ещё восемь матчей: «Милуоки Бакс» – «Детройт Пистонс» (130:115), «Индиана Пэйсерс» – «Хьюстон Рокетс» (114:107), «Филадельфия Сиксерс» – «Вашингтон Уизардс» (141:136), «Орландо Мэджик» – «Кливленд Кавальерс» (105:94), «Бостон Селтикс» – «Майами Хит» (107:105), «Шарлотт Хорнетс» – «Атланта Хоукс» (102:94), «Нью-Йорк Никс» – «Юта Джаз» (112:100), «Оклахома-Сити Тандер» – «Нью-Орлеан Пеликанс» (111:110).
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