Фульц порвал «кресты» в матче с «Кавальерс» и вылетел до конца сезона
Разыгрывающий «Орландо Мэджик» Маркелл Фульц выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок колена, сообщает пресс-служба клуба.
В матче с «Кливлендом» 22-летний игрок получил травму левого колена. Сам эпизод случился на 5-й минуте встречи. Фульц пошёл в проход с сопротивлением защитника «Кливленда» Айзека Окоро, но не смог завершить атаку и упал на паркет из-за сильной боли в колене.
В завершившемся матче «Орландо» обыграл «Кливленд» со счётом 105:94. Самыми результативными в составе «Мэджик» стали Терренс Росс (20 очков), Дуэйн Бэйкон (19 очков) и Никола Вучевич (16 очков).
В нынешнем сезоне Фульц, являющийся первым номером драфта НБА 2017 года, в среднем за игру набирал 12,9 очка, делал 5,4 передачи и 3,1 подбора.
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