Игрок «Кливленда» побил рекорд Леброна Джеймса
Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Коллин Секстон набрал 21 очко в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (94:105), что позволило ему превзойти Леброна Джеймса и установить новый рекорд франшизы.
22-летний Секстон стал первым игроком в истории «Кавальерс», набравшим как минимум 20 очков в каждом из 8 стартовых матчей сезона. Прежний рекорд принадлежал Леброну Джеймсу, который начал сезон-2004/2005 с 7 матчей кряду с результативностью 20+ очков. В этом чемпионате Секстон набирает в среднем 25,1 очка за игру при точности 51,6% трёхочковых.
«Кливленд» в восьми матчах одержал четыре победы и столько же раз потерпел поражение. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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