Леонард — единственный стартер, не преклонивший колено в НБА. Он доходчиво объяснил почему

Центровой «Майами Хит» Мейерс Леонард стал единственным игроком стартового состава клубов НБА, не преклонившим колено во время гимна в игровой день регулярного чемпионата 7 января.
Леонард отказался следовать жесту всех остальных во время матча с «Бостон Селтикс» (105:107). Ранее Леонард отказывался преклонять колено во время рестарта сезона НБА в «Орландо». Он заявлял, что будет слушать гимн стоя в знак уважения к своему старшему брату, который является морпехом и воевал в горячих точках.
Фото доступно на странице «Майами Хит» в «Твиттере».
«Я стою. Я стою за мужчин и женщин, за таких людей, как мой брат, который служил этой стране. Я против насилия и беспорядков в Вашингтоне. Я солидарен со своими товарищами по команде и братьями. Я против фанатизма, расизма и ненависти», — написал Леонард на своей странице в «Твиттере» после матча в ответ на критику.
Ранее в Капитолии и зале сената в Вашингтоне (США) произошли беспорядки при утверждении итогов выбора главы государства. В результате столкновений есть пострадавшие, четыре человека скончались. Кроме того прокуратура в Висконсине отказалась предъявлять обвинения полицейскому, выстрелившему 23 августа 2020 года в афроамериканца Джейкоба Блэйка, заявив о самообороне.
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