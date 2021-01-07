Леонард — единственный стартер, не преклонивший колено в НБА. Он доходчиво объяснил почему

Центровой «Майами Хит» Мейерс Леонард стал единственным игроком стартового состава клубов НБА, не преклонившим колено во время гимна в игровой день регулярного чемпионата 7 января.

Леонард отказался следовать жесту всех остальных во время матча с «Бостон Селтикс» (105:107). Ранее Леонард отказывался преклонять колено во время рестарта сезона НБА в «Орландо». Он заявлял, что будет слушать гимн стоя в знак уважения к своему старшему брату, который является морпехом и воевал в горячих точках.

Фото доступно на странице «Майами Хит» в «Твиттере».

«Я стою. Я стою за мужчин и женщин, за таких людей, как мой брат, который служил этой стране. Я против насилия и беспорядков в Вашингтоне. Я солидарен со своими товарищами по команде и братьями. Я против фанатизма, расизма и ненависти», — написал Леонард на своей странице в «Твиттере» после матча в ответ на критику.

Ранее в Капитолии и зале сената в Вашингтоне (США) произошли беспорядки при утверждении итогов выбора главы государства. В результате столкновений есть пострадавшие, четыре человека скончались. Кроме того прокуратура в Висконсине отказалась предъявлять обвинения полицейскому, выстрелившему 23 августа 2020 года в афроамериканца Джейкоба Блэйка, заявив о самообороне.