Джеймс Харден — о происходящем в США: я ничего не видел

Звёздный защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден не стал комментировать действия сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов.



«Я ничего не видел», — заявил Харден после матча с «Индианой Пэйсерс» (107:114), его слова приводит инсайдер Тим Макмэхон на своей странице в «Твиттере».



6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где проходило заседание обеих палат конгресса, на котором утверждались результаты выборов главы государства. В ходе столкновений с охраной получила смертельное ранение одна из протестующих — она скончалась в больнице.

Всего, по данным полиции, в ходе столкновений у Капитолия были задержаны более 50 человек, погибших — четверо.