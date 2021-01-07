Джеймс Харден — о происходящем в США: я ничего не видел
Звёздный защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден не стал комментировать действия сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов.
«Я ничего не видел», — заявил Харден после матча с «Индианой Пэйсерс» (107:114), его слова приводит инсайдер Тим Макмэхон на своей странице в «Твиттере».
6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где проходило заседание обеих палат конгресса, на котором утверждались результаты выборов главы государства. В ходе столкновений с охраной получила смертельное ранение одна из протестующих — она скончалась в больнице.
Всего, по данным полиции, в ходе столкновений у Капитолия были задержаны более 50 человек, погибших — четверо.
«Трамп должен пойти под суд». Уэйд, Леонард, Лоури, Моррис, Браун — о погромах в Капитолии
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