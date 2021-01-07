Димитрис Итудис: ЦСКА отправляется бороться, хотя будет тяжело

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч своей команды в регулярном чемпионате Евролиги с «Басконией», который пройдёт сегодня, 7 января.
«Мы отправляемся бороться, хотя будет тяжело — а в Витории всегда тяжело. Они создали команду, которая строится на больших атлетизме, энтузиазме и мастерстве», — приводит слова Итудиса официальный сайт «армейцев».
Своим мнением о предстоящей игре поделился и защитник ЦСКА Дэрран Хиллиард.
«Прежде всего желаю счастливого Рождества всем россиянам и сербам. Надеюсь, праздник для вас будет хорошим. Что касается игры, у «Басконии» отличная команда, которая старается, сражается, обладает твёрдым характером и классным тренером. Игра будет интересной.
Витория определённо сохраняет особое место в моём сердце, здесь родился мой сын, в некотором смысле отсюда пошёл отсчёт нашей семейной жизни. Несмотря на обстоятельства, связанные с коронавирусом и всем остальным, здорово вернуться сюда, оказаться на арене «Буэса», повидаться с людьми, которые запустили европейский этап моей карьеры», — отметил игрок московского клуба.
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