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Янис Тимма показал сына от первого брака в форме «Химок»

Янис Тимма показал сына от первого брака в форме «Химок»
Баскетбол / Евролига 0
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Форвард «Химок» Янис Тимма показал подросшего сына от первого брака.

«Я — его самый большой фанат», — написал Тимма на своей странице в «Инстаграме» под фото сына в форме «Химок».

Фото доступно на странице Яниса Тиммы в «Инстаграме».

Янис и певица Анна Седокова поженились 6 сентября, но решили не афишировать событие и рассказали о нём через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было. Это второй брак Тиммы.

В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран под общим 60-м номером командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».

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