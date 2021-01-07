«Майами» приготовил пакет за Джеймса Хардена. Названы составляющие активы

Стал известен пакет, который «Майами Хит» предложил «Хьюстон Рокетс» за обмен защитника Джеймса Хардена.



«Майами» готов отдать двух молодых игроков Тайлера Хирроу, Данкана Робинсона и / или Кендрика Нанна, а также пик первого раунда драфта 2025 года, если «Оклахома-Сити Тандер» откажется от своего пика в 2023 году. Кроме того в пакет войдут опытные игроки Андре Игуодала и Келли Олиник для сопоставления сделки по зарплате", — сообщает Miami Herald.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Севенти Сиксерс» или любой другой контендер НБА.