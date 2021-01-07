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«Майами» приготовил пакет за Джеймса Хардена. Названы составляющие активы

«Майами» приготовил пакет за Джеймса Хардена. Названы составляющие активы
Баскетбол / НБА 0
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Стал известен пакет, который «Майами Хит» предложил «Хьюстон Рокетс» за обмен защитника Джеймса Хардена.

«Майами» готов отдать двух молодых игроков Тайлера Хирроу, Данкана Робинсона и / или Кендрика Нанна, а также пик первого раунда драфта 2025 года, если «Оклахома-Сити Тандер» откажется от своего пика в 2023 году. Кроме того в пакет войдут опытные игроки Андре Игуодала и Келли Олиник для сопоставления сделки по зарплате", — сообщает Miami Herald.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Севенти Сиксерс» или любой другой контендер НБА.

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