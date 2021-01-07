Чемпионат Испании назвал лучшего игрока 2020 года

Пресс-служба чемпионата Испании по баскетболу на официальном сайте первенства подвела итоги 2020 года. Так, лучшим игроком минувших 12 месяцев стал центровой «Тенерифе» и сборной Грузии Гиорги Шермадини.

Баскетболист успешно провёл 2020 год. В 17 матчах он собирал коллекцию из 16,4 очка, 6,0 подбора и 2,2 передачи. Средний коэффициент полезности составил почти 22,7, благодаря чему Шермадини и получил статус лучшего игрока. Ни один из звёздных игроков испанской лиги не дошёл до его показателя, в том числе и форвард «Барселоны» Никола Миротич.

Отметим, что Шермадини уже достаточно давно выступает за пределами своей родины. До перехода в «Тенерифе» 31-летний игрок защищал цвета «Уникахи», где также был одним из лидеров.