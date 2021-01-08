Хавьер Паскуаль: надеюсь, что «Зенит» продолжит в том же духе

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль и защитник Кевин Пангос поделились мнением после матча 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» (89:77).

«Во-первых, я рад вернутся сюда: это удовольствие — вновь сыграть на этом стадионе. Желаю всего наилучшего «Панатинаикосу» в этом сезоне. Говоря про сегодняшний матч, стоит отметить, что мы контролировали игру с первой минуты матча, играли отлично как в защите, так и в нападении, с концентрацией на высшем уровне.

Я рад за игроков, за то, что мы сделали. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе. Мы решили, что Кевин — наш лидер на площадке и стараемся строить атаки через него. У нас прекрасная коммуникация, и он продолжает улучшать свою игру каждый день. Сегодня он сыграл просто очень хорошо!», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».



«У нас отличный подбор игроков, и это делает мою работу более лёгкой. Я просто стараюсь пасовать на удобные позиции для атаки, а они делают всё остальное. У нас отличная команда, в которой играть одно удовольствие. Думаю, секрет наших побед на выезде — командная химия. Когда ты играешь не дома, всем необходимо держаться вместе, как единое целое, и думаю, что у нас это отлично получается. Каждый раз, когда мы играем на выезде, мы просто продолжаем бороться играть до конца, что и приносит свои плоды», — добавил Пангос.