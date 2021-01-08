Сет Карри заразился коронавирусом. Команда узнала об этом прямо во время матча

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Сет Карри сдал положительный результат теста на коронавирус, сообщает Hoops Rumors.



Команда узнала о заражении Карри по ходу первой половины матча регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (109:122). Защитник не принимал участие в игре из-за болевых ощущений в левом голеностопе, но приехал на арену поддержать одноклубников. В первой четверти Карри присутствовал на скамейке запасных «Сиксерс». Игрок немедленно отправился в изоляцию, покинув арену отдельно от команды, когда стало известно о его заражении.



«Филадельфия» останется в Нью-Йорке после матча, чтобы начать отслеживание контактов остальных представителей клуба. Пока неизвестно, сколько игроков «Сиксерс» могут потерять из-за правил лиги, касающихся протоколов по коронавирусу. Напомним, контакт с заражённым является основанием для ухода здоровых игроков на недельный карантин.