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Сет Карри заразился коронавирусом. Команда узнала об этом прямо во время матча

Сет Карри заразился коронавирусом. Команда узнала об этом прямо во время матча
Баскетбол / НБА 0
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Защитник «Филадельфии Сиксерс» Сет Карри сдал положительный результат теста на коронавирус, сообщает Hoops Rumors.

Команда узнала о заражении Карри по ходу первой половины матча регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (109:122). Защитник не принимал участие в игре из-за болевых ощущений в левом голеностопе, но приехал на арену поддержать одноклубников. В первой четверти Карри присутствовал на скамейке запасных «Сиксерс». Игрок немедленно отправился в изоляцию, покинув арену отдельно от команды, когда стало известно о его заражении.

«Филадельфия» останется в Нью-Йорке после матча, чтобы начать отслеживание контактов остальных представителей клуба. Пока неизвестно, сколько игроков «Сиксерс» могут потерять из-за правил лиги, касающихся протоколов по коронавирусу. Напомним, контакт с заражённым является основанием для ухода здоровых игроков на недельный карантин.

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