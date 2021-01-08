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Кайри Ирвинг покинул расположение «Бруклина»

Кайри Ирвинг покинул расположение «Бруклина»
Баскетбол / НБА 0
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не принял участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс», а также не полетел с командой на выездную игру с «Мемфис Гриззлиз». По словам главного тренера Стива Нэша, защитник покинул расположение команды по личным причинам.
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«Я отправил ему сообщение полтора часа назад, ответа пока не было. Думаю о нём и надеюсь, что всё будет хорошо. Это частная ситуация», – приводит слова Нэша ESPN.

«Бруклин» Без Ирвинга обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счётом 122:109. Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал защитник Джо Харрис, набравший 28 очков и совершивший 6 подборов и 4 передачи. Дабл-даблами удалось отметиться сразу двум игрокам «Бруклина» — Карису ЛеВерту (22 очка, 7 подборов и 10 передач) и Джарретту Аллену (15 очков, 11 подборов и 3 передачи).

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