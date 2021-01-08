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Дуайт Ховард покорил достижение Хакима Оладжьювона

Дуайт Ховард покорил достижение Хакима Оладжьювона
Баскетбол / НБА 0

Центровой Дуайт Ховард не смог помочь «Филадельфии Сиксерс» обыграть в матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» (109:122), однако он отметился 12-ю подборами, что позволило ему выйти на 13-ю строчку в лиге по этому показателю.

35-летний баскетболист довел число подборов за карьеру до 13 748. Ховард сравнялся по этому показателю с легендарным Хакимом Оладжьювоном. Оба теперь делят 13-ю строчку в списке лучших подбирающих игроков в истории НБА. Следующая цель Ховарда — идущий 12-м в списке Уэс Анселд (13 769). Лидером по числу подборов за карьеру является Уилт Чемберлен (23 924).

Напомним, в минувшем сезоне Ховард в составе «Лейкерс» впервые в карьере завоевал титул чемпиона, после чего покинул команду. Клуб из Лос-Анджелеса на позицию центрового подписал опытного Марка Газоля.

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