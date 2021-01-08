В «Барселоне» отреагировали на крупную победу над «Валенсией» без трёх ключевых игроков

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился мнением о матче регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда обыграла «Валенсию» (89:72).
«Мы действительно играли с потрясающей энергией от начала до конца. Несмотря на то что в конце первой и второй четвертях растеряли большое преимущество, команда сохраняла стабильность в течение 40 минут. Я считаю, что Лео Вестерманн может многое нам дать, что он и продемонстрировал в этом матче.
Мы знали, что без Нико Миротича, Брэндона Дэвиса и Виктора Клавера нам будет трудно набрать 90 очков, поэтому старались внимательно действовать в защите. Благодаря хорошей игре в обороне и минимальному количеству потерь удалось достичь отличных показателей в нападении. В общем, мы доминировали в физическом плане, в том числе и по подборам, и это то, что всем тренерам очень нравится», — приводит слова Ясикявичюса сайт Евролиги.
Своими мыслями после матча поделился и защитник «Барселоны» Кори Хиггинс.
«Если мы справляемся в защите, то обычно играем хорошо. У нас был правильный настрой. В последнее время команду преследовала небольшая полоса неудач, поэтому нужно было действовать с правильным мышлением. Это в первую очередь касалось защиты, а потом уже следовало беспокоиться об остальном. Именно так мы добыли победу», — заявил игрок каталонского клуба.
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