Тим Данкан не ожидал, что станет игроком «Сан-Антонио»

Пятикратный чемпион НБА Тим Данкан, который всю карьеру провёл в «Сан-Антонио Спёрс», заявил, что изначально даже и не думал о том, что может оказаться в этой команде.



«Ну, я помню, как сидел в доме моего приятеля и смотрел за развитием событий. По котировкам предполагалось, что я поеду в «Бостон». Мысленно я собирался именно туда, я просто знал это… И тут «Селтикс» получают третий пик. Помню я смотрел телевизор, стоя на столе, и такой: «Как, чёрт возьми, я не еду в «Бостон»?»



А потом второй пик достаётся «Филадельфии», и получается, что я буду играть с Дэвидом Робинсоном в «Спёрс». Да вы шутите? Это круто. Я не знаю, как сложилось бы всё для меня, будь обстоятельства иными. Но это сработало идеально», — приводит слова Данкана Essentially Sports.



Напомним, «Сан-Антонио» выбрал Данкана под первым номером драфта НБА 1997 года.