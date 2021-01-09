«Реал» потерпел поражение от «Милана»

В Мадриде завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Реал» принимал «Милан». Первая половина матча прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 39:39. Ключевой в матче стала третья четверть, в которой команда из Италии совершила мощный рывок, в результате которого повела с двузначной разницей в счёте — 61:49. В заключительном игровом отрезке «Реал» сумел сократить отставание, но гостям всё же удалось удержать победу — 80:76.
Самым результативным в составе победителей стал набравший 17 очков ветеран европейского баскетбола Серхио Родригес. У «Реала» лучшим стал Джейси Кэрролл, у него 20 баллов.
В других матчах игрового дня «Анадолу Эфес» в гостях разгромил АСВЕЛ — 102:80, а «Олимпиакос» справился с «Баварией» — 84:82.
- 9 января 2021
-
00:51
- 8 января 2021
-
23:48
-
22:56
-
21:59
-
20:53
-
19:59
-
18:59
-
18:32
-
17:56
-
16:24
-
15:08
-
14:51
-
14:36
-
13:38
-
13:18
-
12:53
-
12:39
-
12:12
-
11:28
-
11:00
-
10:37
-
09:38
-
09:19
-
09:09
-
08:35
-
08:30
-
06:18
-
01:28
-
01:05
-
00:51
-
00:39
- 7 января 2021
-
23:55
-
23:16
-
21:33
-
20:54