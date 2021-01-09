«Реал» потерпел поражение от «Милана»

В Мадриде завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Реал» принимал «Милан». Первая половина матча прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 39:39. Ключевой в матче стала третья четверть, в которой команда из Италии совершила мощный рывок, в результате которого повела с двузначной разницей в счёте — 61:49. В заключительном игровом отрезке «Реал» сумел сократить отставание, но гостям всё же удалось удержать победу — 80:76.

Самым результативным в составе победителей стал набравший 17 очков ветеран европейского баскетбола Серхио Родригес. У «Реала» лучшим стал Джейси Кэрролл, у него 20 баллов.

В других матчах игрового дня «Анадолу Эфес» в гостях разгромил АСВЕЛ — 102:80, а «Олимпиакос» справился с «Баварией» — 84:82.