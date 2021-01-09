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«Реал» потерпел поражение от «Милана»

«Реал» потерпел поражение от «Милана»
Баскетбол / Евролига 0

В Мадриде завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Реал» принимал «Милан». Первая половина матча прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 39:39. Ключевой в матче стала третья четверть, в которой команда из Италии совершила мощный рывок, в результате которого повела с двузначной разницей в счёте — 61:49. В заключительном игровом отрезке «Реал» сумел сократить отставание, но гостям всё же удалось удержать победу — 80:76.

Самым результативным в составе победителей стал набравший 17 очков ветеран европейского баскетбола Серхио Родригес. У «Реала» лучшим стал Джейси Кэрролл, у него 20 баллов.

Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
08 января 2021, пятница. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
76 : 80
Олимпия Милан
Милан, Италия
Реал Мадрид: Кэрролл - 20, Тавареш - 14, Томпкинс - 13, Лапровиттола - 8, Дек - 6, Алосен - 5, Тайус - 4, Абальде - 3, Козёр - 3, Гаруба Алари, Тишма, Тэйлор
Олимпия Милан: Родригес - 17, Дилэйни - 14, Ледей - 12, Датоме - 9, Тарчевски - 8, Пантер - 7, Ролл - 5, Хайнс - 4, Брукс - 2, Мораскини - 2, Билига, Чинчиарини

В других матчах игрового дня «Анадолу Эфес» в гостях разгромил АСВЕЛ — 102:80, а «Олимпиакос» справился с «Баварией» — 84:82.

Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
08 января 2021, пятница. 22:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
80 : 102
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
АСВЕЛ: Коул - 22, Кауди - 11, Фримен - 11, Ховард - 11, Лякомб - 6, Лайти - 5, Ябуселе - 5, Бако - 4, Дьо - 2, Хэйс - 2, Уолтон - 1, Стразель
Анадолу Эфес: Мичич - 23, Ларкин - 16, Синглтон - 16, Данстон - 14, Андерсон - 12, Бьёбуа - 9, Шанлы - 8, Морман - 4, Балбай, Гечим, Симон, Тунджер
Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
08 января 2021, пятница. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
84 : 82
Бавария
Мюнхен, Германия
Олимпиакос: Слукас - 24, Везенков - 13, Харрисон - 11, Эллис - 11, Спанулис - 10, Мартин - 8, Принтезис - 7, Дженкинс, Жан-Шарль, Ларенцакис, Николаидис, Харалампопулос
Бавария: Сили - 26, Рейнольдс - 20, Болдуин - 12, Радошевич - 8, Флаккадори - 5, Ципсер - 5, Гист - 4, Уэйлер-Бэбб - 2, Грант, Джедович, Джонсон
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