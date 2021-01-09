«Даллас», «Мемфис», «Сиксерс» понесли масштабные потери из-за протоколов по коронавирусу

Игроки «Даллас Маверикс» Джейлен Брансон, Джош Ричардсон и Дориан Финни-Смит пропустят субботний матч регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» из-за протокола НБА по профилактике коронавируса, сообщает Hoops Rumors.
Центровой «Мемфис Гриззлис» Йонас Валанчюнас покинул арену в середине матча с «Бруклин Нетс» (115:110) из-за протокола по профилактике COVID-19. 28-летний игрок в первой половине встречи набрал 8 очков, сделал 4 подбора, 2 перехвата и 1 блок-шот за 14 минут. Он не заразился коронавирусом, но контактировал с носителем болезни, поэтому был вынужден уйти на карантин.
Семеро игроков «Филадельфии Сиксерс» — Джоэл Эмбиид, Тобиас Харрис, Дэнни Грин, Матисс Тайбулл, Шейк Милтон, Венсан Пуарье и Пол Рид, — вероятно, пропустят ближайший матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Все они контактировали с защитником Сетом Карри, о заражении коронавирусом которого стало известно во время предыдущего матча, с «Бруклин Нетс».
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