Главный тренер «Реала» объяснил поражение в матче с «Миланом»

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо поделился впечатлениями от игры своей команды в Евролиге в матче с «Миланом», в котором мадридцы уступили со счётом 76:80.

«В первую очередь хочу поздравить „Милан“ с победой. Мы не чувствовали, что контролируем игру. В четвёртой четвёртой четверти мы вернулись благодаря энергии Кэрролла и обороне, которая сломала ритм соперников. Но даже в первой половине матча, когда счёт был равным, мы чувствовали, что позади. Мы должны извлечь уроки на будущее. „Милан“ провёл сильную игру.

Мы смогли немного изменить игру, начали оказывать прессинг, но до четвёртой четверти мы играли не так, как нужно. У нас сложный календарь и нужно двигаться дальше. Да, в предстоящий уик-энд мы не сыграем, но следующая неделя будет жёсткой и потребует много сил. Нужно восстановиться и думать о матче с «Црвеной Звездой»", — приводит слова Ласо официальный сайт Евролиги.