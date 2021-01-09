Шакил О'Нил рассказал, как бы доминировал против команды Леброна всех времён

Легендарный баскетболист член Зала славы, а ныне обозреватель и эксперт Шакил О'Нил на своей странице в «Инстаграме» разместил фотоколлаж, на котором собрал свою лучшую команду всех времён и лучшую команду всех времён Леброна Джеймса.

Собрав две стартовые пятёрки, Шакил отметил, что доминировал бы против команды Джеймса.

«Не знаю, кто бы выиграл такой матч. Но знаю, что собрал бы статистику из 44 очков, 12 подборов и 4 передач. Что вы думаете об этом?» — написал О'Нил.

Соответствующий пост доступен на странице легендарного баскетболиста в «Инстаграме».

Отметим, что в команду Леброна Шакил О'Нил включил Кайри Ирвинга, Дуэйна Уэйда, Криса Боша и Энтони Дэвиса. С первым Леброн выступал в «Кливленде», с Уэйдом — в «Кливленде» и «Майами Хит», с Бошем — в составе «Майами», а Дэвис ныне является напарником Джеймса в «Лейкерс».