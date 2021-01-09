«Лейкерс» потеряли Энтони Дэвиса

«Лос-Анджелес Лейкерс» лишился одного из своих лидеров — Энтони Дэвиса, сообщает ESPN. Баскетболист не принимал участия в последнем матче команды, в котором калифорнийцы с трудом обыграли «Чикаго Буллз» (117:115). Как выяснилось, причиной отсутствия Дэвиса стала проблема с мышцей правого бедра.

Это уже вторая встреча в сезоне, когда Энтони Дэвис не смог помочь своей команде.

В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Дэвис принял участие в восьми матчах, набирая в них 22,4 очка, собирая 9,1 подбора, совершая 3,5 передачи, 1,4 блок-шота и 1,5 перехвата.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в десяти матчах сезона одержал семь побед и потерпел три поражения. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.