«Лейкерс» потеряли Энтони Дэвиса
«Лос-Анджелес Лейкерс» лишился одного из своих лидеров — Энтони Дэвиса, сообщает ESPN. Баскетболист не принимал участия в последнем матче команды, в котором калифорнийцы с трудом обыграли «Чикаго Буллз» (117:115). Как выяснилось, причиной отсутствия Дэвиса стала проблема с мышцей правого бедра.
Это уже вторая встреча в сезоне, когда Энтони Дэвис не смог помочь своей команде.
В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Дэвис принял участие в восьми матчах, набирая в них 22,4 очка, собирая 9,1 подбора, совершая 3,5 передачи, 1,4 блок-шота и 1,5 перехвата.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в десяти матчах сезона одержал семь побед и потерпел три поражения. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.
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