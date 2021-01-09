«Бостон» остался без Джейсона Тейтума

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум отправился на карантин и пропустит 10–14 дней из-за протокола НБА по профилактике коронавируса, сообщает инсайдер Шамс Чарания.
Ранее три баскетболиста «Селтикс» — Тристан Томпсон, Роберт Уильямс и Грант Уильямс — были отправлены на изоляцию. Позже выяснилось, что у Роберта Уильямса получен положительный результат теста на коронавирус. Томпсон и Грант Уильямс не заразились, однако контактировали с носителем коронавируса. Тейтум пропустит больший период времени, поскольку карантин Томпсона, Роберта Уильямса и Гранта Уильямса, как ожидается, продлится одну неделю.
В пятницу «Селтикс», несмотря на потерю трёх игроков игроков ротации, одержали победу над «Вашингтон Уизардс» (116:107) в матче регулярного чемпионата НБА.
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