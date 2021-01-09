Стив Керр принял решение по Келли Убре, который забивает 13,3% из-за дуги

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр заявил, что не планирует отказываться от Келли Убре в качестве игрока стартовой пятёрки, несмотря на его неубедительную игру на старте сезона. Керр считает, что Убре ещё разыграется.



«Я не планирую никаких изменений в стартовой пятёрке. Сезон только начался. Я хочу, чтобы Убре почувствовал ритм, чтобы он обрёл уверенность в себе. Этот игрок уже доказал, что он кое-что умеет в баскетболе. Он далеко не первый сезон проводит в НБА. Уверен, он ещё разыграется», — приводит слова Керра Clutch Points.



В нынешнем сезоне Убре провёл девять матче в составе «Голден Стэйт Уорриорз», набирая в среднем 10,0 очка, совершая 5,6 подбора и реализуя лишь 13,3 процента бросков из-за дуги.