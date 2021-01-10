«Даллас» победил «Орландо», Дончич оформил трипл-дабл

В очередном матче чемпионата НБА «Даллас Маверикс» дома обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 112:98. Один из лидеров хозяев Лука Дончич оформил трипл-дабл.

Самыми результативными в составе «Далласа» были Тим Хардуэй (36 очков), Трей Бёрк (29 очков) и Лука Дончич (20 очков, 11 подборов и 10 передач). Наиболее заметными на площадке в составе «Орландо» были Никола Вучевич (30 очков и 15 подборов), Аарон Гордон (16 очков) и Кем Бёрч (12 очков и 8 подборов).

Также в рамках игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» (125:122), а «Милуоки Бакс» победил «Кливленд Кавальерс» (100:90). Ранее «Шарлотт Хорнетс» оказался сильнее «Атланты Хоукс» (113:105), «Майами Хит» обыграл «Вашингтон Уизардс» (128:124), а «Финикс Санз» победил «Индиану Пэйсерс» (125:117).