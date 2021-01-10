Си Джей Макколлум повторил историческое достижение Стефена Карри
Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (125:99) набрал 37 очков, реализовав 6 трёхочковых бросков из 11. После первых двух попаданий Си Джей достиг отметки в 40 реализованных попыток из-за дуги в 9 матчах сезона. Таких же показателей в истории НБА удалось добиться только разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Макколлум стал самым результативным в составе своей команды. У проигравших 15 очков набрал тяжёлый фоврард Марвин Бэгли. «Кингз» потерпели пятое поражение в последних 6 матчах.
Рекомендуем вам
- 10 января 2021
-
09:58
-
09:27
-
09:19
-
09:11
-
08:19
-
07:05
-
06:23
-
01:31
-
01:02
- 9 января 2021
-
23:59
-
22:54
-
21:56
-
21:49
-
19:56
-
18:32
-
17:35
-
16:31
-
15:37
-
14:59
-
14:37
-
13:41
-
12:49
-
11:33
-
10:50
-
09:52
-
09:47
-
09:42
-
09:29
-
08:48
-
07:12
-
00:51
- 8 января 2021
-
23:48
-
22:56
-
21:59
-
20:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам