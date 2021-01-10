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Си Джей Макколлум повторил историческое достижение Стефена Карри

Си Джей Макколлум повторил историческое достижение Стефена Карри
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (125:99) набрал 37 очков, реализовав 6 трёхочковых бросков из 11. После первых двух попаданий Си Джей достиг отметки в 40 реализованных попыток из-за дуги в 9 матчах сезона. Таких же показателей в истории НБА удалось добиться только разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Макколлум стал самым результативным в составе своей команды. У проигравших 15 очков набрал тяжёлый фоврард Марвин Бэгли. «Кингз» потерпели пятое поражение в последних 6 матчах.

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