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Леброн Джеймс отреагировал на исторический рекорд Ламело Болла

Леброн Джеймс отреагировал на исторический рекорд Ламело Болла
Баскетбол / НБА 0
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил новичка «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла с рекордом.

Фото: «Инстаграм» Леброна Джеймса

Напомним, Болл установил новый рекорд НБА, став самым молодым игроком, оформившим трипл-дабл.

В матче с «Атлантой Хоукс» Болл набрал 22 очка, совершил 12 подборов и сделал 11 передач. На момент игры ему исполнилось 19 лет и 140 дней. Болл был выбран на драфте НБА 2020 года под третьим номером.

Прежний рекорд установил игрок «Орландо Мэджик» Маркелл Фульц в 2018 году, он сделал трипл-дабл в возрасте 19 лет и 317 дней.

Ранее Болл установил рекорд века в НБА. Он набрал 12 очков, 10 подборов и 9 передач за 25,5 минуты пребывания на площадке в матче регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс» (118:110). Болл отдавал 5+ передач в 7 матчах подряд, что является самой продолжительной серией новичка при выходе со скамейки запасных со времён Маггси Боггса в сезоне-1987/1988.

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