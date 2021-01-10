Леброн Джеймс отреагировал на исторический рекорд Ламело Болла

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил новичка «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла с рекордом.

Фото: «Инстаграм» Леброна Джеймса

Напомним, Болл установил новый рекорд НБА, став самым молодым игроком, оформившим трипл-дабл.



В матче с «Атлантой Хоукс» Болл набрал 22 очка, совершил 12 подборов и сделал 11 передач. На момент игры ему исполнилось 19 лет и 140 дней. Болл был выбран на драфте НБА 2020 года под третьим номером.



Прежний рекорд установил игрок «Орландо Мэджик» Маркелл Фульц в 2018 году, он сделал трипл-дабл в возрасте 19 лет и 317 дней.



Ранее Болл установил рекорд века в НБА. Он набрал 12 очков, 10 подборов и 9 передач за 25,5 минуты пребывания на площадке в матче регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс» (118:110). Болл отдавал 5+ передач в 7 матчах подряд, что является самой продолжительной серией новичка при выходе со скамейки запасных со времён Маггси Боггса в сезоне-1987/1988.