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Кендрик Перкинс назвал игрока, которого нужно заполучить «Лейкерс»

Кендрик Перкинс назвал игрока, которого нужно заполучить «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» нужно вернуть в состав Джавэйла Макги, чтобы усилить оборону. Макги выступает в составе «Кливленд Кавальерс».

«В „Чикаго“ издеваются над Газолем, каждый раз разыгрывая против него пик-н-ролл. „Лейкерс нужно сделать предложение “Кливленд Кавальерс» и каким-то образом вернуть Макги. Я серьёзно", — написал в своём «твиттере» Кендрик Перкинс.

Макги покинул состав «озерников» в нынешнее межсезонье. В прошлом регулярном чемпионате НБА Макги принял участие в 68 встречах, в которых в среднем набирал 6,6 очка, совершая 5,7 подбора и 0,5 передачи. В плей-офф сезона-2019/2020 он провёл 14 встреч, набирая в среднем 2,9 очка за матч и делая 3,1 подбора.

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